  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد.. الاحتلال ينشر نتائج التحقيقات الاولية حول اعدام الشاب البدوي بالخليل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الاحتلال ينشر نتائج التحقيقات الاولية حول اعدام الشاب البدوي بالخليل


القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية نتائج التحقيقات الاولية التي اجراها جيش الاحتلال حول ظروف استشهاد شابا في مخيم العروب شمال الخليل.

واكد تحقيق جيش الاحتلال أن الشهيد عمر هيثم البدوي (22 عاما)، والذي قُتل بالرصاص قرب الخليل انه لم يعرض الجنود للخطر.

وقالت الصحيفة ان جيش الاحتلال امر بعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي وثق لحظة استشهاد الشاب باستجواب جنود الاحتلال الذي اطلقوا الرصاص على الشاب

وادعى الاحتلال بحسب الصحيفة انه لم يعرف بعد ما إذا كان الفلسطيني قد شارك في إطلاق الزجاجات الحارقة على الجنود قبل اطلاق النار عليه.

وكان الاطباء في المستشفى الاهلي قد اعلنوا عن استشهاد البدوي، متأثراً باصابته عندما اطلق جنود الاحتلال النار عليه خلال مواجهات وقعت في مخيم العروب شمال الخليل اليوم.

وقال الدكتور يوسف التكروري مدير مستشفى الاهلي ان الشهيد قد اصيب بالرصاص في صدره ، وقد حاول الاطباء انعاشه لكن اصابته بليغة وقد استشهد على إثرها.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الفيديو : القسام ينشر فيديو لعملية "حد السيف" في ذكراها الاولى

تقدير إسرائيلي : مؤشرات تعبد الطريق لتسوية مع حماس

جنرال إسرائيلي : الفلسطينيون سيزيلون الأسوار ويهجمون علينا

ابوعبيدة : ما بأيدينا من "حد السيف" لم يتخيله الاحتلال في أسوأ كوابيسه

استشهاد الشاب عمر البدوي من مخيم الفوّار جنوب الخليل

فتح: جهود الفصائل لاقناع حماس باحياء ذكرى عرفات لم تسفر عن أي شيء

لماذا توقفت الهجمات الاسرائيلية ضد سوريا منذ سبتمبر الماضي؟

الأخبار الرئيسية

ابو عمار

فتح: مهرجان مركزي لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل "أبو عمار" في غزة الخميس

سنعمل كل ما نستطيع لإنجاز الانتخابات.. الرئيس: الحوار الوطني الشامل سيبدأ بعد صدور المرسوم

وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر يصل قطاع غزة للقاء قيادة حماس والفصائل

بدوي

الاحتلال يبرر قتله للشهيد "بدوي" بمخيم العروب في الخليل.. وهذا ما قاله!!

"يديعوت": 4 سيناريوهات أمام تشكيل الحكومة في إسرائيل.. تعرف عليها