شاهد.. الاحتلال ينشر نتائج التحقيقات الاولية حول اعدام الشاب البدوي بالخليل

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية نتائج التحقيقات الاولية التي اجراها جيش الاحتلال حول ظروف استشهاد شابا في مخيم العروب شمال الخليل.

واكد تحقيق جيش الاحتلال أن الشهيد عمر هيثم البدوي (22 عاما)، والذي قُتل بالرصاص قرب الخليل انه لم يعرض الجنود للخطر.

وقالت الصحيفة ان جيش الاحتلال امر بعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي وثق لحظة استشهاد الشاب باستجواب جنود الاحتلال الذي اطلقوا الرصاص على الشاب

وادعى الاحتلال بحسب الصحيفة انه لم يعرف بعد ما إذا كان الفلسطيني قد شارك في إطلاق الزجاجات الحارقة على الجنود قبل اطلاق النار عليه.

وكان الاطباء في المستشفى الاهلي قد اعلنوا عن استشهاد البدوي، متأثراً باصابته عندما اطلق جنود الاحتلال النار عليه خلال مواجهات وقعت في مخيم العروب شمال الخليل اليوم.

وقال الدكتور يوسف التكروري مدير مستشفى الاهلي ان الشهيد قد اصيب بالرصاص في صدره ، وقد حاول الاطباء انعاشه لكن اصابته بليغة وقد استشهد على إثرها.