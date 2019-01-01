لقاء يجمع غانتس وليبرمان وأمل بتشكيل الحكومة قبل انتهاء التفويض

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 13 العبرية عن عقد لقاء غدا الثلاثاء سيجمع زعيما حزب أزرق أبيض بيني غانتس، وحزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان.

وقال غانتس إنه سيدرس وليبرمان التوصل إلى تنازلات وحلول وسط، وفقه لرؤية رئيس الأركان الأسبق والمكلف بتشكيل الحكومة.

وتبقى عدة أيام لانتهاء التفويض لغانتس من أجل تشكيل حكومته وسط ألغام تواجهه، ستتسبب له بعدم مقدرته على إنجاز مهمته.

إحدى هذه الألغام التي يواجهها حزب أزرق أبيض عدم تنازل رئيس حزب الليكود وكتلة اليمين بنيامين نتنياهو عن شروطه التعجيزية من أجل تشكيل حكومة وحدة برئاسة غانتس.

واتهم حزب أزرق أبيض في تصريح له نتنياهو بجر "الدولة" إلى انتخابات ثالثة مكلفة وغير ضرورية بسبب وضعه القانوني.

وخاطب الحزب نتنياهو قائلا له :" نحن لا نحتاج إلى درس في الوطنية ومحبة الشعب والبلاد، لن يغفر لك مواطنو "إسرائيل" إذا قمت بجرنا إلى انتخابات أخرى".