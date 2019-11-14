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فتح: مهرجان مركزي لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل "أبو عمار" في غزة الخميس

الإثنين 11 نوفمبر 2019 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: مهرجان مركزي لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل "أبو عمار" في غزة الخميس


غزة / سما /

قررت حركة "فتح" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات الـ15، بمهرجان ضخم يوم الخميس المقبل الساعه الثالثة عصراً.

ودعت الحركة في بيان لها، للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في المهرجان المركزي الذي ستقيمه يوم الخميس الموافق 14/11/2019 في تمام الساعة الثالثة عصرًا في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

وأضافت أن الحفل يأتي "انطلاقًا من ايماننا العميق بما آمن به القائد الرمز ياسر عرفات (أبو عمار)، ووفاء لذكراه، ومسيرته الطويلة المعمدة بدماء الشهداء، وآلام الجرحى، وعذابات  الاسرى".

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