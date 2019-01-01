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إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات في أريحا

الإثنين 11 نوفمبر 2019 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا /سما/

 أحيت جماهير محافظة أريحا والأغوار، مساء اليوم الاثنين، الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، بمهرجان جماهيري حاشد نظمته حركة "فتح" وسط مدينة أريحا.

وحضر المهرجان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وأمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وأمين سر حركة "فتح" إقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، ورؤساء البلديات والهيئات المحلية، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية.

وجدد المشاركون في المهرجان وفاءهم لعهد الشهداء، وفي مقدمتهم الرئيس القائد ياسر عرفات، الذي سطر أروع آيات البطولة والفداء في سبيل تحرير فلسطين، وشددوا على استمرار النضال الوطني حتى تحقيق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدوا أن إرث ياسر عرفات وأمانته حملها الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت وربان سفينة المشروع الوطني، مشددين على ضرورة الالتفاف حول سيادته وحماية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وتخلل المهرجان عدد من القصائد الشعرية الوطنية، وعروض كشفية.

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