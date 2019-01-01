"فتح" في مخيم الدهيشة تحيي ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات

بيت لحم / سما /

أقامت حركة "فتح" في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، مهرجانا تأبينيا للرئيس الراحل ياسر عرفات، في الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاده.

وقال أمين سر حركة "فتح" في مخيم الدهيشة عامر ضراغمة، في كلمته، إن إقامة هذا التأبين له دلالة ورسالة حية مفادها أن أبو عمار ما زال بيننا بنَفَسِهِ الوطني، والالتزام بنهجه نحو تحقيق الأهداف الوطنية.

وأضاف أن أبو عمار "ليس بالشخص العادي لنا كفلسطينيين، بل هو تاريخ ثورة وحياة، ضحى بنفسه من أجل الوطن، ونؤكد اليوم إننا لن نحيد عن بوصلته ولن نخيّب ظنه" .

من جانبه، قال سامي شاهين، في كلمة القوى الوطنية بالمخيم، إن أبو عمار كان صاحب القلب الكبير الذي يحوي كل الفصائل الفلسطينية ولا يفرق بينها، وكان قاسما مشتركا يجمع ولا يفرق .

وفي ختام مهرجان التأبين تم تكريم أسر الشهداء في المخيم .

وحضر المهرجان محافظ بيت لحم كامل حميد، وقادة الأجهزة الأمنية، وعضوا المجلس الثوري محمد اللحام وفراس الشوملي، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، وممثلو القوى الوطنية في المخيم .