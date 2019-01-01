وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر يصل قطاع غزة للقاء قيادة حماس والفصائل

غزة / سما/

وصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم الاثنين، الى قطاع غزة للقاء قيادة حماس والفصائل وذلك استكمالا لمناقشات ملف الانتخابات.

وأفاد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون ايرز، بوصول حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية و يرافقه كلا من "هشام كحيل" المدير التنفيذي للجنة الانتخابات و "أشرف الشعيبي"نائب المدير التنفيذي" الى قطاع غزة عبر المعبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد جميل الخالدي المدير الإقليمي في لجنة الانتخابات في تصريحات له، أن وفداً من لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر سيصل مساء اليوم إلى قطاع غزة للقاء قادة حركة "حماس" والفصائل.

وأوضح الخالدي، أن الوفد سيجتمع اليوم بقيادة حركة "حماس" ويستكمل برنامجه الخاص بالزيارة غداً الثلاثاء ثم يغادر إلى رام الله، حيث تأتي الزيارة لمتابعة مشاورات ملف الانتخابات وتحديد موعد المرسوم الرئاسي لبدء العملية الانتخابية.