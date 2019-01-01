حماس: دماء شعبنا في العروب دليل تمسكه بوطنه

غزة / سما /

نعت حركة حماس الشهيد عمر هيثم بدوي، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "إن دماء أبناء شعبنا وتضحياتهم دليل على تمسك أبناء شعبنا وأجياله بحلم الحرية والوطن"، مشيرةً إلى أن طريق التضحيات الذي اختاره شعبنا سيوصل حتمًا للتحرير وإقامة دولة مستقلة.

وحيّت الحركة مخيم العروب في وجه استهداف الاحتلال له بشكل يومي عبر عمليات الاقتحام والاعتقال التي تطال العشرات من أبنائه، مبينةً أن هذا المخيم الثائر قدم الشهداء والجرحى والأسرى خلال انتفاضة القدس.

وأضافت "إن عبق الشهادة والشهداء يدعونا جميعًا إلى مواصلة طريق المقاومة القادرة على لجم الاحتلال عن مواصلة جرائمه بحق أبناء شعبنا، واستباحة أرضنا ومقدساتنا".