نتنياهو: لن نسمح بان تتحول الضفة الى غزة وشرطان أساسان لتحقيق تقدم بالملف الفلسطيني!

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه يجب عدم التخلي عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "لئلا يحصل فيهما ما حصل في قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو في تصريحات نشرتها هيثة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم أن الهدوء الذي يسود الضفة يعود إلى "التواجد الإسرائيلي والنشاطات التي يقوم بها جهاز الامن العام الإسرائيلي (الشاباك) الهادفة إلى احباط هجمات ليلا نهارا".

وذكر في التصريحات التي جاءت بمناسبة مرور 25 عاما على توقيع اتفاق السلام مع الأردن أن "هناك شرطين أساسين لتحقيق تقدم في الملف الفلسطيني وهما الاعتراف بحق وجود دولة يهودية وبقاء إسرائيل بين البحر ونهر الأردن".