نصر الله: "العدو الاسرائيلي يجب أن يعرف أن هناك بيئة استراتيجية جديدة في مواجهته"

بيروت /سما/

أكد الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله خلال كلمة بمناسبة "يوم الشهيد"، اليوم الإثنين، أن "من إنجازات الشهداء، دفع الأخطار الكبرى عن بلدنا مثلما حصل في السنوات الماضية بمواجهة الهجمة الإرهابية".

وقال نصر الله "إن الكلام عن ثورة أو انتفاضة مرهون بالجهاز القضائي وبضمائر القضاة وهذه فرصتهم التاريخية"، وأضاف: "في يوم الشهيد، أدعو القضاة لأن يتمثلوا بالشهداء ويتصرفوا بصلاحياتهم والقوانين المعمول بها ويمتلكوا شجاعة عدم الامتثال لأي ضغوط سياسية".

وقال متوجها إلى مجلس القضاء الأعلى: "إذا كان هناك ملف فساد متعلق بأحد مسؤولي حزب الله ابدأوا بنا ولا تخافوا وأنا أضمن رفع الحصانة عن أي متورط".

واشار نصر الله إلى أن من شروط النجاح في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية "أن تعرف من الصديق ومن العدو"، لافتا إلى أن واشنطن تمنع لبنان من استعادة عافيته وتعمل على تعميق المأزق الاقتصادي. واضاف "الشركات الصينية جاهزة لاستثمار مليارات الدولارات في لبنان، معلوماتي تقول إن الأمريكيين يمنعون الشركات الصينية من العمل في لبنان".

وتساءل نصر الله: "لماذا علينا الخضوع للأمريكيين في عدم فتح الباب أمام الشركات الصينية في وقت يمكن أن ينقذ هذا الأمر بلدنا؟". وقال نصر الله إن هناك خوفا لدى الشركات اللبنانية من المشاركة بإعادة إعمار سوريا بسبب العقوبات الأمريكية.

ولفت نصرالله إلى أن الشركات الإيرانية قادرة على الاستثمار في لبنان، إلا أنها ممنوعة منذ ذلك من قبل الولايات المتحدة، مؤكدا أن القول إن لبنان بلد غير آمن هو كذبة أمريكية، لأنه أكثر أمنا من أي ولاية أمريكية إلا أن الأمريكيين يستعملون سياسة الترهيب لمنع الاستثمارات في لبنان.

وقال نصر الله إن "العدو الاسرائيلي يجب أن يعرف أن هناك بيئة استراتيجية جديدة في مواجهته". ولفت إلى أن البعض كان يراهن على حرب أمريكية ضد إيران، لكن هذا الأمر انتفى بحدود 99%، مشيرا إلى إيران تجاوزت صعوبة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وترامب لا يزال جالسا بانتظار سماعة الهاتف".

وفي الشأن اللبناني، أكد نصر الله أنه لن يتكلم حول ملف الحكومة لأن النقاشات والمباحثات متواصلة، وقال: "نترك كل الأبواب مفتوحة للوصول الى أفضل نتيجة". وأضاف: "لا أحد يمكنه في الوقت الراهن أن يحمي الفاسدين، وهو تطور كبير حصل في البلد".