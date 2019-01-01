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تشييع جثمان الشهيد البدوي في مخيم العروب

الإثنين 11 نوفمبر 2019 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد البدوي في مخيم العروب


الخليل / سما /

شيعت جماهير غفيرة من أبناء مخيم العروب، مساء اليوم الاثنين، جثمان الشهيد عمر هيثم البدوي ( 22 عاما)، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت على مدخل المخيم شمال الخليل بالضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع بحضور رسمي وشعبي كبير، من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وصولا إلى منزله، وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد المخيم قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء.

ورفع المشاركون في موكب التشييع، الذي طاف شوارع المخيم، الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين العزل، والأطفال والنساء والشيوخ، داعين دول العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.

من جهتها، نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' وحركات التحرر الوطني في مخيم العروب الشهيد البدوي، مؤكدة وفاءها وسيرها على درب الشهداء حتى نيل الاستقلال والحرية.

وكانت مواجهات اندلعت في ذكرى استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات على مدخل مخيم العروب شمال الخليل اليوم الاثنين، أصيب خلالها الشاب البدوي إصابة مباشرة في الصدر نقل على إثرها لمستشفى الأهلي بالمدينة ليعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

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