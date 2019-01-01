اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التوقيت الغربي

رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه بمدينة رام الله، دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، حسب التقويم الغربي.

وتسلم اشتية الدعوة من مستشار حراسة الأراضي المقدسة وممثل رهبان الفرنسيسكان في فلسطين الأب إبراهيم فلتس، بحضور رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة.

وهنأ اشتية كافة الطوائف المسيحية وأبناء شعبنا، بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن يحتفل شعبنا بهذه المناسبة العام المقبل، وقد تحققت أمانيه في الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.