رام الله: تكريم الفريق الفلسطيني المشارك في مسابقة تصميم الروبوت وحصوله على الميدالية الذهبية

رام الله / سما /

كرّم المجلس الأعلى للإبداع والتميز، اليوم الاثنين في مدينة رام الله، الفريق الفلسطيني "First Robotics Palestine" لحصوله على جائزتي الميدالية الذهبية على مستوى العالم عن فئة الإبداع والتميز في صناعة الروبوت، والمركز العاشر في جائزة الأمان، وذلك خلال المسابقة العالمية حول تصميم الروبوت، والتي أقيمت في دبي الشهر الماضي، بمشاركة فرق من 191 دولة.

ونظم الحفل بحضور نائب رئيس المجلس حسين الأعرج، وعضو مجلس الإدارة علا عوض، والرئيس التنفيذي زياد طعمة.

وأكد رئيس المجلس عدنان سمارة أن هدف المجلس هو احتضان الشباب والشابات والأخذ بأيديهم، فهو الجهة المسؤولة عن الابداع والتميز في فلسطين.

وقال: "نريد أن تكونوا مبدعين وترفعوا اسم فلسطين عاليا، ونريد ان نقول للعالم اننا لسنا فقط نستطيع ان نقاتل ونحارب من اجل حريتنا واستقلالنا ونبني باليد الأخرى دولتنا الفلسطينية المستقلة، واننا نستطيع ان نفيد البشرية، ومن هنا جاء هذا المجلس".

وتابع: "نحن احتضنا هذه المبادرة لأنه من واجبنا، ان نفتح لكم الأبواب حتى ترفعوا اسم فلسطين في هذا المحفل الإبداعي العالمي، ومن هنا نحن نشكركم ونفتخر بكم وبمبادرتكم، ونحن ممتنون لكم، ونشجع الآخرين ان يحذوا حذوكم".

وقال: "اليوم نحتفل ونحن نحيي ذكرى استشهاد القائد الرمز الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو مثلكم وكل قياداتنا التاريخية كانوا يملكون الإصرار والإرادة والتصميم، ونحن الفلسطينيين يجب ان نقدر على كل شيء، ونبذل كل جهد، ولا زالت الأمانة يقودها رفيق الأخ أبو عمار الرئيس محمود عباس، راعي الابداع والتميز".

من جانبه، شكر قائد الفريق المشارك خليل دار عمر، المجلس على دعمه الكامل وسرعة استجابته لاحتياجاته.

واعتبر عمر أن هذا الإنجاز ما كان ليكون بدون هذا الدعم والمتابعة لأدق التفاصيل، إضافة لوضع أفكار مستقبلية للمضي قدما في تطوير المبادرة.

ويضم الفريق 14 عضوا، هم: خليل دار عمر، وسارة صالح، ووصال محمد، وشيماء لدادوة، وأمجد حامد، وعمر صالح، ومؤيد مراعبة، ومحمد حميدات، وبشائر لدادوة، وغسان صالح، وشادن أيمن، وجبر لدادوة، وقيس الخطيب، وفجر لدادوة.