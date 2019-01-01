الاحتلال يبرر قتله للشهيد "بدوي" بمخيم العروب في الخليل.. وهذا ما قاله!!

القدس المحتلة / سما /

برر جندي إسرائيلي قتله لأحد الشبان الفلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل اليوم الإثنين.



وذكرت القناة 7 العبرية أن الجندي الذي أطلق النار في منطقة الخليل أخبر قادته أنه كان في خطر يتهدد حياته خلال المواجهات وبالتالي فتح النار.



وأوضحت القناة أن قرابة 100 فلسطيني شاركوا في المواجهات العنيفة في العروب، وألقوا زجاجات حارقة على قوات الجيش، وفق زعمها.



يذكر أن الشاب الفلسطيني "عمر هيثم بدوي" استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي خلال محاولته إخماد حريق نشب في منزل عائلته جراء المواجهات في مخيم العروب.