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الشعبية تنعي الشهيد البدوي وتؤكد أن دمائه الطاهرة لن تذهب هدراً

الإثنين 11 نوفمبر 2019 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تنعي الشهيد البدوي وتؤكد أن دمائه الطاهرة لن تذهب هدراً


غزة / سما /

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باسم أمينها العام الرفيق أحمد سعدات وجميع قياداتها وكادراتها في الوطن والشتات بمزيد من الفخر والاعتزاز، رفيقها البطل / عمر هيثم البدوي  22 عاماً من مخيم العروب شمال مدينة الخليل المحتلة، والذي استشهد اليوم الاثنين في جريمة إعدام ميدانية صهيونية.

وتوجهت الجبهة في بيان صدر عنها، إلى عموم عائلة البدوي المناضلة بخالص عزائها، مؤكدة أن دماء الشهيد الطاهرة لن ولم تذهب هدراً، وستظل لعنة تطارد كل المتخاذلين والمُطبعّين وسماسرة التنسيق الأمني.

وحيت الجبهة جماهير شعبنا في مخيم العروب – المخيم الأحمر، والذين حوّلوا المخيم إلى ملاحم يومية يتصدون خلالها للهجمة الاحتلالية المتواصلة على المخيم.
 
وقالت في بيانها إن جريمة الإعدام البشعة للرفيق البدوي وجرائم الاحتلال المتواصلة تثبت للقاصي والداني أن المعركة مع هذا العدو الصهيوني المجرم مستمرة وطويلة، وهي بحاجة للأوفياء والأنقياء والنَفَس الطويل والأقدر على الصمود، والمقتنع بالمقاومة فكرة وعملاً.

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