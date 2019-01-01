الكشف عن تفاصيل لقاء قيادة حماس بملادينوف.. هنية يؤكد ضرورة توفر متطلبات نجاح العملية الانتخابية

غزة / سما /

التقى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ظهر اليوم في مدينة غزة لبحث تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية.

وبحث الطرفان تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية، ومواقف الأطراف المختلفة منها، وسبل إنجاحها، وضمانات تحقيق النزاهة والشفافية المطلوبة لإجرائها، واحترام نتائجها، ليقول المواطن رأيه بمنتهى الحرية.

وجدد هنية تأكيده على الموقف الإيجابي لحركة حماس من مختلف التطورات المتعلقة بهذا الملف، وتنازل الحركة عن العديد من المواقف، وتذليل العقبات أمام إجراء هذه الانتخابات.

وأكد أيضا ضرورة توفر متطلبات نجاح العملية الانتخابية، وخاصة توفير الحريات العامة في الضفة والقطاع، وإجراءات النزاهة، واحترام القانون الأساسي فيما يتعلق بالنواب الحاليين، واعتماد منهج التوافق الوطني، معرباً عن أمله أن نستطيع معاً كشعب فلسطيني في أن نحول الانتخابات مدخلاً لإنهاء الانقسام.

وبحث هنية مع ميلادينوف خلال اللقاء ملف التفاهمات التي تمت مع الاحتلال، والقضايا كافة المتعلقة بها، والالتزامات التي يجب أن تتحقق، ومسار ما يتم من بنود التفاهمات، وضرورة الالتزام الكامل من الاحتلال بها.

وحضر اللقاء إلى جانب هنية عدد من قيادات الحركة، ورئيسها في غزة يحيى السنوار.