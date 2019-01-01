  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا: قرار إسرائيل بتسليم بوركوف لأمريكا سيضرر العلاقات

الإثنين 11 نوفمبر 2019 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: قرار إسرائيل بتسليم بوركوف لأمريكا سيضرر العلاقات


القدس المحتلة / سما /

انتقدت الخارجية الروسية القرار الإسرائيلي بتسليم المعتقل الروسي أليكسي بوركوف إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورفض الالتماس الذي تقدم به ضد تسليمه.

ونقلت القناة 7 العبرية عن الخارجية الروسية قولها، "نأسف لرفض المحكمة العليا في إسرائيل الالتماس الذي تقدم به بوركوف ضد تسليمه".
 
وأوضحت أن القرار انتهاك لحقوق المعتقل الروسي ولالتزامات إسرائيل الدولية.
 
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الخطوة لا تساعد في مواصلة تطوير العلاقات الروسية الإسرائيلية
 
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت أمس الأحد، التماساً تقدم به المعتقل الروسي في إسرائيل أليكسي بوركوف ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.
 
 
يذكر أن وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، صادق يوم 30 أكتوبر على اتفاقية تسليم أليكسي بوركوف، إلى الولايات المتحدة الأميركية، المطلوب لدى أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية.
 
وكانت المحكمة جمدت في الثالث من نوفمبر الجاري بشكل مؤقت قرار تسليم المعتقل الروسي أليكسي بوركوف، إلى الولايات المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

ردا على خطاب هنية.. الشيخ: هذا المطلوب من حماس بخصوص رسالة الرئيس عباس..

هنية: قبلنا تقديم التنازلات بشأن الانتخابات "كرمال وطننا" مع بعض المتطلبات!

تقدير إسرائيلي : مؤشرات تعبد الطريق لتسوية مع حماس

جنرال إسرائيلي : الفلسطينيون سيزيلون الأسوار ويهجمون علينا

استطلاع للرأي يكشف عدد المقاعد التي سيحصل عليها غانتس ونتنياهو

اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره التركي.. اليك تفاصيله

لماذا توقفت الهجمات الاسرائيلية ضد سوريا منذ سبتمبر الماضي؟

الأخبار الرئيسية

هنية

الكشف عن تفاصيل لقاء قيادة حماس بملادينوف.. هنية يؤكد ضرورة توفر متطلبات نجاح العملية الانتخابية

الرئيس : شهداؤنا ليسوا قتلة ولا انتخابات دون غزة والقدس

860x484 (1)

استشهاد الشاب عمر البدوي من مخيم الفوّار جنوب الخليل

شاهد الفيديو : القسام ينشر فيديو لعملية "حد السيف" في ذكراها الاولى

فتح: جهود الفصائل لاقناع حماس باحياء ذكرى عرفات لم تسفر عن أي شيء