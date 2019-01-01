روسيا: قرار إسرائيل بتسليم بوركوف لأمريكا سيضرر العلاقات

القدس المحتلة / سما /

انتقدت الخارجية الروسية القرار الإسرائيلي بتسليم المعتقل الروسي أليكسي بوركوف إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورفض الالتماس الذي تقدم به ضد تسليمه.

ونقلت القناة 7 العبرية عن الخارجية الروسية قولها، "نأسف لرفض المحكمة العليا في إسرائيل الالتماس الذي تقدم به بوركوف ضد تسليمه".



وأوضحت أن القرار انتهاك لحقوق المعتقل الروسي ولالتزامات إسرائيل الدولية.



وأشارت الخارجية إلى أن هذه الخطوة لا تساعد في مواصلة تطوير العلاقات الروسية الإسرائيلية



وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت أمس الأحد، التماساً تقدم به المعتقل الروسي في إسرائيل أليكسي بوركوف ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.





يذكر أن وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، صادق يوم 30 أكتوبر على اتفاقية تسليم أليكسي بوركوف، إلى الولايات المتحدة الأميركية، المطلوب لدى أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية.



وكانت المحكمة جمدت في الثالث من نوفمبر الجاري بشكل مؤقت قرار تسليم المعتقل الروسي أليكسي بوركوف، إلى الولايات المتحدة.