غانتس: مستعدون للنظر في حلول وسط لتجنب انتخابات ثالثة

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس، أنه على استعداد للنظر في حلول وسط من أجل تشكيل حكومة وحدة.



وقال غانتس بعد اجتماع مع الأحزاب الإسرائيلية وفق القناة 7 العبرية، إنه سيفكر في حلول وسط لتجنب الانتخابات الثالثة.



وأضاف: "الانتخابات غير ضرورية ومكلفة وخلافا لإرادة الإسرائيليين، والشيء الوحيد الذي يمكن النظر في الحلول والخيارات، واتفقنا على لقاء غدا ومناقشة الاقتراحات من أجل التحرك نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما يريد العامة".



وتابع: "نحن على استعداد للنظر في بعض الحلول الوسط طالما كانت ممكنة من وجهة نظرنا وخدمة لدولة إسرائيل".