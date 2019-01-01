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الرئيس يصدر وساماً باسم الشهيد عرفات ويأمر بحفظه ضمن مكونات تراثه في متحفه

الإثنين 11 نوفمبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصدر وساماً باسم الشهيد عرفات ويأمر بحفظه ضمن مكونات تراثه في متحفه


رام الله / سما /

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وساماً باسم الرئيس الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، وأمر بحفظه ضمن مكونات تراثه في متحف ياسر عرفات.

وتسلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، بحضور مدير مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، ومدير المتحف محمد حلايقة، نسخة عن "وسام ياسر عرفات" بدرجاته الثلاث، "الوشاح الأكبر- نجمة الشرف"، و"نجمة يبوس"، و"ميدالية الشجاعة"، لحفظه في متحف ياسر عرفات ضمن مكونات تراثه للأجيال القادمة.

كما تم تسليم "القلادة الكبرى لدولة فلسطين"، بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وهو أعلى وسام فلسطيني، ليوضع أيضاً في المتحف حق للشهيد ياسر عرفات.

وقام بتسليم الأوسمة نيابة عن الرئيس، مستشار الرئيس لشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري.

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