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رئيس بلدية بيت لحم يطلع ممثل روسيا على آلية العمل في مشروع تأهيل شارع النجمة

الإثنين 11 نوفمبر 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

 أطلع رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ممثل جمهورية روسيا الاتحادية الجديد لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، على آخر الأعمال والإنجازات في شارع النجمة وتفرعاته، الممول من قبل روسيا.

وقدم سلمان شكره للحكومة الروسية على دعمها لمشروع تأهيل المركز التاريخي والديني لمدينة بيت لحم (شارع النجمة وتفرعاته)، مؤكدا أن هذا المشروع يخدم أهالي الشارع وزائري المدينة والسياح المتوقع مرورهم منه فور انتهاء العمل فيه، ما سيساهم  بتعريف السياح على هذا الشارع المدرج على قائمة التراث العالمي.

بدوره، ثمن بواتشيدزه، الجهود المبذولة من القائمين على المشروع، الذي يخدم مدينة بيت لحم، لافتاً الى أن الشارع يحمل قيمة تاريخية ودينية كبيرة.

وفي ختام اللقاء قدم سلمان لبواتشيدزه درع بلدية بيت لحم.

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