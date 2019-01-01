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الخضري: الانتخابات هي طوق النجاة لإنهاء الانقسام

الإثنين 11 نوفمبر 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: الانتخابات هي طوق النجاة لإنهاء الانقسام


غزة / سما /

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة النائب جمال الخضري، أن ‏الانتخابات الفلسطينية أصبحت تُمثل طوق نجاة تحقق المطلب الدستوري والوطني لإنهاء الانقسام، وفتح بوابة حقيقية للشراكة وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين، على أن ‏كل المؤشرات تؤكد "أننا ذاهبون لانتخابات تشريعية وتشكيل حكومة، ثم انتخابات رئاسية".

وأفاد الخضري، بأن "نجاحنا في ذلك سيجعلنا أقوى في مواجهة التحديات الخطيرة"، لافتاً أن الشعب الفلسطيني يتوق للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ليُمارس حقه الدستوري، ولطي سنوات أليمة من الانقسام والفُرقة.

واستعرض الخضري الواقع الصعب والمأساوي بسبب الاحتلال وسياساته واعتداءاته وإجراءاته، حيث محاولات التهويد والاقتحامات في القدس، وجدار الفصل العنصري والاستيطان وسلب الأراضي، إضافة لحصار وإغلاق غزة وحرمانها من أبسط حقوقها.

وأكد أن هذه الحالة الصعبة، أكبر محفز لسرعة التحرك لإنجاز هذه الملفات المهمة، والتوحد في سبيل مواجهة الاحتلال واعتداءاته، داخلياً وخارجياً.

وقال الخضري إن "العمل المشترك والموحد والمتكامل واستثمار كل الطاقات يستطيع التغلب على الأزمات الداخلية المتراكمة والمتفاقمة بسبب الاحتلال واعتداءاته، وسنين الانقسام الصعبة".

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