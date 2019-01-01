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"يديعوت": هكذا أجاب الطيراوي حول ملابسات وفاة عرفات!

الإثنين 11 نوفمبر 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": هكذا أجاب الطيراوي حول ملابسات وفاة عرفات!


القدس المحتلة / سما /

علق "اليؤور ليفي" الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" مساء اليوم الاثنين، على الذكرى السنوية الخامسة عشر، لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أبو عمار.

وقال "أليؤور"، اليوم مرّت 15 سنة على وفاة عرفات وما زال الفلسطينيون ليس لديهم فكرة عن سبب أو من تسبب في وفاته، زاعماً أن الفلسطينيون لا يبدو أنهم يريدون معرفة ذلك.

وتفاجئ الكاتب الإسرائيلي من رده فعل رئيس لجنة التحقيق في وفاة عرفات توفيق الطيراوي، حول ملابسات وفاته فأجاب بإجابة مذهلة: "المشكلة هي أن الناس في عجلة من أمرهم.

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