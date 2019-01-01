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الرئيس : شهداؤنا ليسوا قتلة ولا انتخابات دون غزة والقدس

الإثنين 11 نوفمبر 2019 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس : شهداؤنا ليسوا قتلة ولا انتخابات دون غزة والقدس


رام الله / سما /

أكد الرئيس محمود عباس، تمسك شعبنا وقيادته بالثوابت الوطنية التي أرساها الشهيد القائد ياسر عرفات.

وقال الرئيس في كلمته في حفل إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الإثنين، إن البعض حاول أن يقدم لنا "صفعة العصر"، فصفعناهم على وجوههم، لأننا لا نقبل أن نتنازل عن قضيتنا ومصيرنا وحلم شعبنا.

وأكد الرئيس ان شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا قتلة، ولن نقبل أبدا التنازل عنهم وعن أسرانا وجرحانا، لانهم أقدس ما لدينا.

وقال الرئيس: قررنا الذهاب إلى الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تعقد في غزة والقدس، ودون ذلك لن تكون.

وأعرب الرئيس عن أمله بأن يقول الجميع "نعم" للانتخابات وأن يكونوا على قدر المسؤولية، لأنها تحمي وجودنا وقضيتنا، لذا من هو حريص على ذلك يجب ان يسير إلى الانتخابات.

يتبع ..

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