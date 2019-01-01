بلدية نابلس تؤكد استمرار حملة إزالة التعديات

نابلس / سما /

أكدت بلدية نابلس استمرار حملة ازالة التعديات والمضي قدما بالعمل عليها في مختلف مناطق المدينة، خلال جولة تفقدية لمحافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان ورئيس البلدية سميح طبيلة صباح اليوم الاثنين، في منطقة رفيديا وشارع عمان والمنطقة الشرقية.

وشارك في الجولة أيضا قائد المنطقة العميد محمد سلامة، ومدير شرطة المحافظة العقيد يوسف نصر الله، والطواقم الهندسية.

وقال طبيلة: إن البلدية ماضية وبإصرار في إزالة كافة التعديات من مختلف مناطق المدينة، مطالبا المخالفين بإزالة التعديات والمخالفات على الأرصفة والشوارع والارتدادات الأمامية بأنفسهم لتقليل الضرر عنهم.

وأكد أنه في حال عدم الاستجابة للتعليمات، ستضطر البلدية آسفة بإزالتها بالطريقة التي تراها مناسبة، دون تهاون، بحيث سيتم تطبيق خطة إزالة كافة التعديات بعدالة وحسب القانون والنظام.

وشكر طبيلة المواطنين الذين أزالوا التعديات بأنفسهم، مقدرا التزامهم بالقوانين والتعليمات.

كما تفقد طبيلة منطقة مثلث عزموط وسالم ودير الحطب، واطلع على منطقة مشاطب السيارات والمحاجر في تلك المنطقة، وطالب أصحابها بإزالة كافة السيارات المشطوبة ومخلفات المحاجر المترامية على جانبي الطرقات، خلال مهلة أقصاها يوم الأحد القادم، وخلاف ذلك، سيتم ازالتها من قبل البلدية وعلى نفقتهم الخاصة.