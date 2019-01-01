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زكاة دير البلح تنفذ مشروع كفالات الأسر الفقيرة والأيتام

الإثنين 11 نوفمبر 2019 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


دير البلح / سما /

نفذت لجنة زكاة دير البلح التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف مشروع توزيع الكفالات على الأسر الفقيرة والأيتام، عن شهري سبتمبر واكتوبر بتكلفة إجمالية بلغت (16 ألف) دولار، بتمويل كريم من أهل الخير والإحسان.

وأوضحت اللجنة أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الانسانية والخدماتية التي تقدمها اللجنة للأسر المتعففة، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذي يعاني حالة اقتصادية صعبة بفعل الحصار المفروض عليه.

وفي نفس السياق نفذت اللجنة مشروع المساعدات المالية بقيمة (3000) دولار، علي نحو 30 أسرة فقيرة بواقع 100دولار لكل أسرة، بتمويل كريم من أهل الخير

وبينت أنها تبذل جهودًا كبيرة من أجل خدمة هذه الأسر، مؤكدًة على أن اللجنة ستواصل دورها في سبيل التخفيف عن هذه الاسر وتعزيز صمودهم على هذه الأرض.

معربة عن شكرها لكل أهل الخير والجهات المانحة على ما يقدمونه من خير ومساعدات تُعزز من صمود شعبنا وتخفف من آلامه ومعاناته

وفي ذات السياق وزعت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة 60 ثلاجة مياه علي مدارس من المرحلة الابتدائية والإعدادية ومراكز صحية، بدعم كريم من أهل الخير بمملكة البحرين الشقيقة

وأوضح رئيس اللجنة عبد القادر أبو النور أن هذا المشروع جاء لتلبية احتياجات هذه المدارس والمراكز الصحية لتوفير مياه الشرب خلال فترات دوام طلاب المدارس، وتواجد المرضى في العيادات.

وبين أبو النور أن اللجنة تسعى بشكل متواصل ضمن أهدافها المركزية لتوفير الدعم والمساندة لكافة شرائح المجتمع، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.

معبرًا عن جزيل الشكر لكافة الجهات الدعامة والمساندة للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

#زكاة دير البلح

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