مصرية تلقي بطفلها في نهر النيل لإنقاذه من جدته

وكالات / سما /

أقدمت سيدة مصرية على إلقاء طفلها في نهر النيل لتخليصه من سوء معاملة جدته في محافظة بني سويف في صعيد مصر.

بدأت تفاصيل الواقعة التي نشرتها وكالة إرم، بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، بلاغًا يفيد بتحفظ شخصين "عمر . ف . ا"، 38 عامًا، سائق، و"محمد . م . أ" 36 عامًا، حاصل على دبلوم، يقيمان في بندر بني سويف، على سيدة قامت بإلقاء طفل في مياه نهر النيل، وقاما بإنقاذه في اللحظات الأخيرة أثناء عملهما بالصيد في منطقة كورنيش النيل.

وكشفت التحقيقات، أن مرتكبة الواقعة هي والدة الطفل فاطمة ".ع .ع" 35 سنة، التي اعترفت بإلقاء طفلها عبدالرحمن 3 سنوات فى مياه النهر نتيجة معاملة والدتها السيئة للطفل، وتعذيبها الدائم له، فأرادت أن تخلصه منها وتتهمها بالأمر.

من جهتها، كذّبت جدة الطفل ما قالته الأم في التحقيقات، وقالت إن ابنتها تعاني من حالة نفسية بسبب انفصالها عن زوجها.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.