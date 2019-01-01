هاني رمزي يعلق على أنباء خيانته لزوجته ويكشف ردة فعلها

وكالات / سما /

نفى الفنان هاني رمزي الشائعات عن تردده على أحد المنازل في منطقة التجمع الخامس بصحبة فتاة، قائلا إن رد فعل زوجته كان غريبا عندما علمت بالخبر.

وقال هاني خلال لقائه فى برنامج “عرب وود” الذي يذاع على قنوات روتانا: “كل ما تردد غير صحيح، وكان وقع هذه الشائعة على زوجتي أنها ضحكت، لأن الفتاة التي أخبروها أنني اصطحبتها إلى منزل في التجمع هي زوجتي، ولذلك انتابتها حالة من الضحك الهستيري”.

يذكر أن هاني رمزي يقوم حالياً بالتحضير لبرنامج مقالب جديد مع رامز جلال، ولن يتم الإعلان عن تفاصيله فى الفترة الحالية.