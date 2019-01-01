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صور : المواطنون يحيون ذكرى استشهاد ابو عمار في رام الله

الإثنين 11 نوفمبر 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : المواطنون يحيون ذكرى استشهاد ابو عمار في رام الله


رام الله / سما /

شارك آلاف المواطنين بعد ظهر اليوم الاثنين، بمسيرة جماهيرية في مدينة رام الله إحياءً للذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات "أبو عمار".

وانطلقت المسيرة الجماهيرية الحاشدة من أمام مدرسة ذكور رام الله بمدينة رام الله، بمشاركة نشطاء وموظفين وشخصيات وقيادات وطنية وطلبة جامعات ومدارس، حيث جابوا شوارع المدينة، باتجاه ضريح الرئيس عرفات.

ورفع المشاركون علم فلسطين، ورايات حركة فتح، وارتدى ملثمون زيًا عسكريًا وأقنعة عليها شعار حركة فتح، ورددوا هتافات تمجّد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

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