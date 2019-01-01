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"هيئة العودة" تدعو لأوسع مشاركة بجمعة "التجديد لوكالة الغوث"

الإثنين 11 نوفمبر 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة العودة" تدعو لأوسع مشاركة بجمعة "التجديد لوكالة الغوث"


غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة، والتي تحمل عنوان "التجديد لوكالة الغوث".

وأكدت الهيئة خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته الاثنين في مدينة غزة، بمشاركة أعضائها، على المشاركة الواسعة بالجمعة الـ 83 لمسيرات العودة كموقف شعبي واسع في مواجهة التهديدات والمؤامرات التي تدعو لتصفية وكالة الغوث وتغيير مهامها.

وأوضحت أن الهدف من هذه المشاركة تذكير العالم والمؤسسة الدولية بالقرار الأممي رقم 302، والذي يؤكد على ضرورة استمرار عمل "أونروا" لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وبقائها شاهدًا دوليًا على معاناة شعب تحت الاحتلال منذ 1948.

وأجمع المجتمعون على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها. والتجهيز للجمعة القادمة.

ووجهت في مستهل اجتماعها، التحية لروح القائد الشهيد أبو عمار في الذكرى السنوية الخامسة عشر لاستشهاده.

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