العالول: حماس ترتكب جريمة اضافية بمنعها احياء ذكرى استشهاد عرفات

رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن حركة حماس ترتكب جريمة اضافية بحق شبعنا الفلسطيني وقضيته، بمنعها احياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات .

وأضاف العالول في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين "إن منع حماس اقامة فعاليات احياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات في قطاع غزة أمر مؤلم للغاية وجريمة إضافية تقوم بها حركة حماس ضد شعبنا".

واوضح العالول أن افعال حركة حماس عكس أقوالهم التي يشيعوها في وسائل الإعلام، ورغم حديثهم عن حسن النوايا بشأن الذهاب الى الديمقراطية يقومون بمنع احياء ذكرى قائد الشعب الفلسطيني.

وأكد العالول أن قائد الثورة وصانع الحلم الرئيس الخالد ياسر عرفات يمثل الحالة الاستثنائية لشعبنا وتاريخنا بامتلاكه كما كبيرا من القيم نحو طريق الحرية والاستقلال.