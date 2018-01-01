  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"زلاتان" قريب من الرجوع لفريقه السابق

الإثنين 11 نوفمبر 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"زلاتان" قريب من الرجوع لفريقه السابق


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية، رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن اليونايتد يريد استعادة إبراهيموفيتش، لا سيما أن عقده الحالي مع لوس أنجلوس ينتهي في شهر ديسمبر المقبل.

وغادر "إبرا" مانشستر يونايتد في عام 2018، لينضم إلى الفريق الأمريكي، وسجل خلال فترته مع الشياطين الحمر 29 هدفا.

وظهر إبراهيموفيتش بشكل مميز مع لوس أنجلوس غالاكسي، بعدما سجل 31 هدفا, وقدم 8 تمريرات حاسمة، حتى الآن.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش ارتبط بالانضمام لصفوف ميلان خلال الفترة المقبلة أيضا, عقب نهاية فترته مع لوس أنجلوس غالاكسي.

#زلاتان إبراهيموفيتش

الأكثر قراءة اليوم

ردا على خطاب هنية.. الشيخ: هذا المطلوب من حماس بخصوص رسالة الرئيس عباس..

هنية: قبلنا تقديم التنازلات بشأن الانتخابات "كرمال وطننا" مع بعض المتطلبات!

استطلاع للرأي يكشف عدد المقاعد التي سيحصل عليها غانتس ونتنياهو

الرئيس الاسرائيلي يحذر من احتمال حدوث اغتيال سياسي آخر باسرائيل ويوجه رسالة لجميع المعسكرات!

جنرال إسرائيلي : الفلسطينيون سيزيلون الأسوار ويهجمون علينا

اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره التركي.. اليك تفاصيله

أبومرزوق يعقب على تصريحات عضو مركزية فتح القدوة حول الانتخابات!

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

استشهاد الشاب عمر البدوي من مخيم الفوّار جنوب الخليل

شاهد الفيديو : القسام ينشر فيديو لعملية "حد السيف" في ذكراها الاولى

فتح: جهود الفصائل لاقناع حماس باحياء ذكرى عرفات لم تسفر عن أي شيء

تقدير إسرائيلي : مؤشرات تعبد الطريق لتسوية مع حماس

j

اشتية: "فتح" تحتكم اليوم إلى الشعب والمدخل لإنهاء الانقسام هو الديمقراطية