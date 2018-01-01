"زلاتان" قريب من الرجوع لفريقه السابق

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية، رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن اليونايتد يريد استعادة إبراهيموفيتش، لا سيما أن عقده الحالي مع لوس أنجلوس ينتهي في شهر ديسمبر المقبل.

وغادر "إبرا" مانشستر يونايتد في عام 2018، لينضم إلى الفريق الأمريكي، وسجل خلال فترته مع الشياطين الحمر 29 هدفا.

وظهر إبراهيموفيتش بشكل مميز مع لوس أنجلوس غالاكسي، بعدما سجل 31 هدفا, وقدم 8 تمريرات حاسمة، حتى الآن.

يشار إلى أن إبراهيموفيتش ارتبط بالانضمام لصفوف ميلان خلال الفترة المقبلة أيضا, عقب نهاية فترته مع لوس أنجلوس غالاكسي.