الإغاثة الزراعية تسلم موادا لقطف شجرة زيتونة البدوي في الولجة

جاء ذلك بحضور ممثل المحافظة رمزي صلاح محافظة بيت لحم ومدير عام مديرية الزراعة المهندس مجدي عمرو ورئيس المجلس المشترك ذياب مشاعلة وممثلة عن الإعلام الزراعي المهندسة فداء زواهرة.

ويأتي النشاط ضمن أنشطة مشروع "قيادة التغيير نحو النمو بقطاع الزراعة الفلسطيني" الممول من حكومة لوكسمبورغ .

ووزعت المستلزمات بهدف زيادة إنتاج زيت زيتون والمساهمة في الحفاظ على جودته بمواصفات زراعية عضوية خالية من المواد الكيماوية، بالاضافة الى تشجيع المزارع على قطف ثمار الزيتون بطرق سليمة والحفاظ على نضارة الثمار.

وشملت المسلتزمات التي جرى توزيعها على مفارش، سلالم، مناشير يدوية ، ومقصات أشجار ، مشط قطف ، مضخة رش كهربائية ، صناديق بلاستيك تسهم في مساعدة المزارع في جني محصولهم بطرق سليمة.

ويأتي توزيع المستلزمات على مزارع شجرة البدوي انطلاقا من حرص الإغاثة الزراعية على الوقوف الى جانب المزارعين وخاصة في قطاع الزيتون لما لهذا القطاع من اهمية واعتماد ما يقارب 100 الف اسرة على مداخيل هذا القطاع.