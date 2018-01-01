  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القانوع: عملية "حد السيف" حققت انتصارًا أمنيًا وميدانيًا فارقًا

الإثنين 11 نوفمبر 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
القانوع: عملية "حد السيف" حققت انتصارًا أمنيًا وميدانيًا فارقًا


غزة / سما /

 قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، اليوم الاثنين، إن عملية "حد السيف" التي تصادف اليوم ذكراها الأولى، حققت انتصارًا أمنيًا وميدانيًا فارقًا مع الاحتلال، وسجلت تحولًا مهمًا في طبيعة المعركة معه، وتثبيت قواعد الاشتباك، وراكمت نقاط قوة جديدة لقدرات المقاومة تمكنها من مواجهة عدوانه وإفشال أهدافه.

وأشار القانوع في تصريح صحفي وزعه مكتبه، إلى أن الاحتلال يعيش في أزمة داخلية ويعاني من أثار عملية حد السيف التي خاضتها المقاومة مع جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي أحدثتها وحجم الضربة التي تلقاها الجيش وقادته السياسين والعسكرين بعد فشل العملية.

وأضاف "ستظل المقاومة كابوسًا يلاحق الاحتلال الصهيوني ويُسقط قادته ويُفشل مخططاته وكل أهدافه، وإن استراتيجية جيشه وأجهزته الأمنية المتبعة تجاه قطاع غزة آخذة بالتآكل بفعل تطور قدرات المقاومة".

وتابع "شكل تعاون المجتمع الغزي مع المقاومة الفلسطينية في عملية حد السيف حالة وعي متقدمة فشل العدو الصهيوني في كيها وفشل في زعزعة ثقة شعبنا بمقاومته الباسلة".

وكان أفراد من كتائب القسام، اشتبكوا مساء الأحد 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مع قوة إسرائيلية خاصة شرقي خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها، وإصابة آخرين بحسب اعتراف جيش الاحتلال، قبل أن تتمكن مقاتلات إسرائيلية من إخلاء الوحدة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف، وقصف جوّي عنيف للمنطقة، أدى لاستشهاد سبعة مقاومين.

الأكثر قراءة اليوم

ردا على خطاب هنية.. الشيخ: هذا المطلوب من حماس بخصوص رسالة الرئيس عباس..

هنية: قبلنا تقديم التنازلات بشأن الانتخابات "كرمال وطننا" مع بعض المتطلبات!

استطلاع للرأي يكشف عدد المقاعد التي سيحصل عليها غانتس ونتنياهو

الرئيس الاسرائيلي يحذر من احتمال حدوث اغتيال سياسي آخر باسرائيل ويوجه رسالة لجميع المعسكرات!

جنرال إسرائيلي : الفلسطينيون سيزيلون الأسوار ويهجمون علينا

اتصال هاتفي بين الرئيس ونظيره التركي.. اليك تفاصيله

أبومرزوق يعقب على تصريحات عضو مركزية فتح القدوة حول الانتخابات!

الأخبار الرئيسية

شاهد الفيديو : القسام ينشر فيديو لعملية "حد السيف" في ذكراها الاولى

فتح: جهود الفصائل لاقناع حماس باحياء ذكرى عرفات لم تسفر عن أي شيء

تقدير إسرائيلي : مؤشرات تعبد الطريق لتسوية مع حماس

j

اشتية: "فتح" تحتكم اليوم إلى الشعب والمدخل لإنهاء الانقسام هو الديمقراطية

جهود فلسطينية بالأمم المتحدة لتجديد تفويض "أونروا" لثلاثة أعوام