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شاهد الفيديو : القسام ينشر فيديو لعملية "حد السيف" في ذكراها الاولى

الإثنين 11 نوفمبر 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : القسام ينشر فيديو لعملية "حد السيف" في ذكراها الاولى


غزة / سما /

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ملفًا خاصًا عبر موقعها الإلكتروني في الذكرى الأولى لعملية "حد السيف" التي أحبطت خلالها عملية استخبارية إسرائيلية في عمق قطاع غزة.

ويضم الملف الخاص عدّة زوايا أبرزها المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الكتائب "أبو عبيدة" عقب العملية، وسرد فيه بعض التفاصيل "التي سُمح بنشرها وإعلانها".

وعرض الملف الخاص فيديو عرضته القسام سابقًا يوضّح التسلسل الزمني لإفشال عملية الاحتلال، وعرضت خلاله مشاهد حيّة من أرض الميدان لأول مرة، تحت بند "ما سمح بنشره".

وضم الملف ثلاثة بيانات عسكرية صدرت عن القسام بشأن العملية، كان أولها ما أصدرته ليلتها، وأشار إلى استشهاد المقاومين ووعد بكشف التفاصيل لاحقًا، والثاني بعدها بيوم واحد للإعلان عن إفشال عملية كبيرة لجيش الاحتلال داخل القطاع، والثالث بعد 11 يومًا، عرضت خلاله الكتائب صورًا شخصية لعدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة، ومركباتها ومعداتها.

كما احتوى الملف على "فواصل" و"تصاميم" أنتجتها القسام لإيضاح بعض تفاصيل العملية، والتأكيد على يقظة المقاومة في وجه جيش الاحتلال ومخططاته، والإشادة بالشهداء.

وخصصت القسام زاوية في الملف لصور المطلوبين من أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية، وعددهم سبعة، وأخرى للغنائم التي حصلت عليها من أفراد القوة كبعض المعدات اللوجستية وعدد 2 مسدس مزودًا بكاتم صوت.

وختمت القسام ملفها بزاوية "خيبة سيرت متكال"، التي عرضت فيها أنشطتها ومهامها، وسردت جملة من إخفاقات القوة الإسرائيلية الخاصة على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية.

لمشاهدة الفيديو: https://t.me/qassambrigades/16836

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