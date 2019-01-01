بعد إخمادها أمس.. تجدد الحرائق في الجليل الأسفل

القدس المحتلة / سما /

تجدد اشتعال النيران، صباح اليوم الاثنين، في أحراش بقريتي الدحي ونين في الجليل الأسفل بعد إخمادها أمس الأحد.

وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن طواقم من الإطفاء والإنقاذ انتشروا في المكان بهدف حماية المنازل القريبة من مكان الاشتعال، وتم استدعاء طائرات لمساندة الطواقم في اخماد الحريق.

وفي منطقة "نهلال" عملت طواقم عديده خلال ساعات الليل على إخماد حريق شب في منطقة أشواك، وانتشرت النيران بسبب الرياح وأدت إلى اشتعال القش، وعملت طواقم الإطفاء منذ الصباح الباكر على إخماد الحرائق ولم يبلغ عن اصابات.

ويوم أمس اندلعت حرائق في تلك المناطق، إلى جانب مناطق أخرى من غربي القدس ومناطق أخرى من الجليل.

وحذرت سلطة الإطفاء والإنقاذ، الإسرائيليين من إشعال النيران في المناطق المفتوحة بموجب القرار الذي صدر يوم أمس، ويستمر سريان مفعوله حتى يوم الخميس المقبل.