حماس: مواقفنا المرنة بالانتخابات استمرار لتعزيز الإجماع الوطني

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الإثنين إن مواقفها الإيجابية وتعاملها المرن في موضوع الانتخابات هو "استمرار لسياستها في التعامل مع قضايانا الداخلية على قاعدة الإجماع الوطني، وتوحيد الكلمة".

وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن تلك "سياسة ثابتة ستواصل حماس التمسك بها كخيار استراتيجي".

وذكر قاسم أن "من مسارات توحيد شعبنا، بناء نظام سياسي فلسطيني بمشاركة الجميع عبر عملية انتخابية تُكفل فيها الحريات، وتُضمن فيها النزاهة والشفافية، واحترام نتائجها التي تفرزها صناديق الاقتراع، والتسليم لإرادة الشعب".