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الخليل: اصابتان بالرصاص الحي إحداهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال

الإثنين 11 نوفمبر 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: اصابتان بالرصاص الحي إحداهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال


رام الله / سما /

أصيب شابان، ظهر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخلي مخيمي الفوار والعروب.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت شابا من بلدة دورا جنوب الخليل الى مستشفى الخليل، جراء تعرضه لرصاصة من النوع الحي في فخده، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل مخيم الفوار عقب مسيرة طلابية في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي المحاذي للشارع الالتفافي رقم "60" المؤدي لبلدة دورا، ومنعت المواطنين ومركباتهم من العبور.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات وقعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، قمعت خلالها قوات الاحتلال بالقنابل الصوتية والغازية طلبة المدراس والمشاركون في فعاليات احياء ذكرى الشهيد أبو عمار.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن الشاب عمر هيثم البدوي، أصيب برصاصة في بطنه من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم العروب، حيث تم منع طواقم الإسعاف من الوصول اليه لإسعافه، فيما تمكن مواطنون من نقله بمركبة خاصة لعيادة العروب الصحية داخل المخيم الذي تغلق قوات الاحتلال كافة مداخله.

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