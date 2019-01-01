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الأردن يرفض طلبا إسرائيليا بالاحتفال بذكرى التوقيع على معاهدة السلام

الإثنين 11 نوفمبر 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يرفض طلبا إسرائيليا بالاحتفال بذكرى التوقيع على معاهدة السلام


القدس المحتلة / سما /

رفضت المملكة الأردنية الهاشمية، طلبا إسرائيليا بإقامة احتفال علني، لإحياء اليوبيل الفضي، لتوقيع معاهدة السلام بين الجانبين، بحسب ما كشفته إسرائيل. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن بلاده أرادت إقامة حفل بمناسبة مرور 25 عامًا على إبرام معاهدة وادي عربة، وهي اتفاقية السلام الإسرائيلية-الأردنية، ولكن رفض الأردن حال دون ذلك. 

وفي احتفال إسرائيلي صغير، أقيم الإثنين بهذه المناسبة في الكنيست، بمبادرة من عضو الكنيست المعارضة ميراف ميخائيلي، أوضح كاتس أن "هذا هو الواقع المعقّد اليوم، فيما يتعلق بعلاقات الدولتين". وذكرت الإذاعة العبرية، أن الأردن يرفض الاحتفال بذكرى اتفاقية السلام مع إسرائيل، خلافا لمصر، التي احتفلت بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، في السفارة الأميركية في القاهرة. 

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد، فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل من بلاده لمدة 25 عاماً، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994. وسمح الجيش الإسرائيلي للإسرائيليين بالدخول إلى الباقورة "لإجراء زيارات أخيرة للمنطقة"، قبل أن يغلّق البوابة المؤدية لها. 

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