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منتخبنا الوطني يواصل معسكره التدريبي في الدوحة

الإثنين 11 نوفمبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الوطني يواصل معسكره التدريبي في الدوحة


الدوحة / سما /

يواصل منتخبنا الوطني الفلسطيني لكرة القدم معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، التي وصلها مساء الثلاثاء٥١١٢٠١٩ تحضيراً لمباراته مع المنتخب اليمني في المنامة، ولقائه مع الاوزباكستاني في طشقند ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم ٢٠٢٢ وتصفيات كأس آسيا ٢٠٢٣.

ويخضع الفدائي الى حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية حيث كثف الطاقم الفني من التدريبات ورفع من وتيرتها، بقيادة المدير الفني الجزائري نور الدين ولد علي.

ومن المقرر أن يقابل منتخبنا الوطني نظيره اليمني في العاصمة البحرينية يوم الخميس المقبل ١٤١١٢٠١٩ حيث يغادر منتخبنا الدوحة يوم الاثنين ١٢١١٢٠١٩ متجهاً الى المنامة لخوض لقائه المنتظر.

ووقف الطاقم الفني لمنتخبنا الوطني على جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، وحصد الأهداف المرجوة من معسكره التدريبي في الدوحة،

حيث أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني نور الدين ولد علي أن الأمور تسير على ما يرام، وسيكون الفريق جاهزا لمباراة اليمن في البحرين واللاعبون وقفوا على هذه المسؤولية وكذلك الطاقم الفني.

بدوره شكر ولد علي الاتحاد القطري على الاستضافة وحسن الضيافة لمنتخبنا الوطني وعلى الوسائل الفنية التي وفرها الاتحاد القطري وخلق الأجواء التدريبية المناسبة

فيما أكد قائد كتيبة الفدائي عبد اللطيف البهداري أن اللاعبين جاهزين نفسياً وبدنياً وسيبذلوا كل ما بوسعهم لتحقيق النتائج الإيجابية

مضيفاً أهمية المباراتين أمام اليمن واوزباكستان وأن الفدائي مستعد لتقديم مباراة تليق بإسم الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة وأهمية وقوف جمهور الفدائي خلف منتخبه وتشجيعه ودعمه في مبارياته في التصفيات.

ويحتل منتخبنا الفدائي المركز الثالث في المجموعة الرابعة بعد فوزه على اوزباكستان وخسارته امام سنغافورة وتعادله مع السعودية فيما يتمركز الاوزباكستاني في صدارة المجموعة ويليه المنتخب السعودي.

#الدوحة #المنتخب الوطني #تصفيات كأس آسيا

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