تضارب أنباء حول سبب استبدال رونالدو أمام ميلان

وكالات / سما /

تضاربت الأنباء حول السبب الحقيقي وراء استبدال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس خلال فوز فريقه أمام ميلان بهدف نظيف في الأسبوع الثاني عشر بالدوري الإيطالي.

ونشرت شبكة ‘‘سكاي سبورت إيطاليا‘‘، فيديو لتوضيح أن تغيير كريستيانو رونالدو كان بطلب منه، بسبب شعوره بآلام لم يستطع على أثرها استكمال اللقاء، ليطلب من مدربه ماوريسيو ساري تبديله مع الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

وتم استبدال رونالدو بالفعل ليدخل بدلًا من باولو ديبالا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 77.

بينما أوضحت مصادر شبكة قنوات ‘‘بي إن سبورتس‘‘ أن مدرب يوفنتوس ساري هو من قرر إخراج كريستيانو رونالدو وليس اللاعب هو من طلب ذلك، لأن بعد استبداله خرج الدون إلى غرفة خلع الملابس مباشرة ولم يتوجه لمقاعد البدلاء كما هو مقرر.

وكشفت تقارير أخرى أن كريستيانو غادر ملعب أليانز ستاديوم قبل نهاية المباراة، في إشارة إلى غضبه من التغيير.

ومن المتوقع أن يتم توضيح السبب الحقيقي وراء هذا التبديل في الساعات المقبلة، سواء من المدرب ماوريسيو ساري أو من اللاعب أو من النادي.