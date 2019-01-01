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جماهير ريال مدريد تطالب راموس بمنح ركلات الجزاء لبنزيما

الإثنين 11 نوفمبر 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ريال مدريد تطالب راموس بمنح ركلات الجزاء لبنزيما


وكالات / سما /

يتعرض سيرجيو راموس مهاجم ريال مدريد للضغط من قبل الصحافة والجماهير بشأن التنازل عن تنفيذ ركلات الجزاء لمصلحة زميله الفرنسي كريم بنزيما الذي يقدم موسم جيد وينافس على لقب هداف الدوري الإسباني.

وتمكن بنزيما من تسجيل 9 أهداف في الليجا لغاية الآن، متربعاً على صدارة الهدافين بفارق هدف وحيد عن ليونيل ميسي نجم برشلونة، كما سجل هدفين في دوري أبطال أوروبا خلال 4 مباريات.

وأعدت صحيفة آس الإسبانية استفتاء للجماهير بخضوص إن كان يتوجب على راموس التنازل عن ركلات الجزاء لكريم بنزيما أم لا، وقد شارك به حوالي 11 ألف شخص.

وجاءت النتيجة صادمة لقائد الميرنجي، حيث طالب نسبة 71% من الجماهير أن يصبح بنزيما هو المسدد الاول لركلات الجزاء في ريال مدريد، بينما هناك 29% فقط يرون أن راموس الأجدر بتولي هذه المهمة.

وحصل ريال مدريد على 5 ركلات جزاء خلال الموسم الحالي في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، وتولى راموس تنفيذ 3 ركلات، بينما تقدم بنزيما لتنفيذ ركلتين فقط، وتمكن كلاهما من ترجمت الركلات إلى أهداف.

ويعد راموس المنفذ الأول لركلات الجزاء، لكن في حال حصل الفريق على ركلتين في نفس المباراة، فإن كريم بنزيما هو من يتولى تنفيذ الركلة الثانية، وتحول الأمر مؤخراً إلى قضية جدلية على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية.

#ريال مدريد #راموس #بنزيما

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