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مورينيو يُشير إلى خطأ جوارديولا التكتيكي ضد ليفربول

الإثنين 11 نوفمبر 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يُشير إلى خطأ جوارديولا التكتيكي ضد ليفربول


وكالات / سما /

أشار السيد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي المخضرم إلى الخطأ التكتيكي الذي وقع به بيب جوارديولا المدرب الإسباني الكفء في مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد ليفربول.

وكان السيتيزنس قد سقطوا بالخسارة بهدف مقابل 3 على ملعب أنفيلد في مواجهة الريدز لحساب الجولة 12 من عمر الدوري الإنجليزي.

هزيمة أدت إلى اتساع فارق النقاط مع فريق المدرب يورجن كلوب إلى 9 نقاط، بعد وصول الريدز إلى النقطة 34 مقابل 26 لأزرق مانشستر.

مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي الأسبق يرى أن الفيلسوف أخطأ في توظيف النجم البلجيكي كيفين دي بروين في مباراة ليفربول اليوم، حيث قال خلال تحليله للمباراة اليوم عبر شبكة سكاي سبورتس “أعتقد أن مانشستر سيتي فريق جيد جداً ولا يجب أن يبكي الآن لمدة أسبوع بسبب حادثة (يقصد شكوى جوارديولا من التحكيم)، ويجب أن يركزوا على الأداء وما يمكنهم القيام به بشكل أفضل”.​

وأضاف “لم يعجبني خلال المباراة مركز دي بروين، حتى من وجهة النظر الهجومية، الفريق خسر كثيراً معه، من خلال اللعب في موقع ليس هو موقعه الطبيعي”.

وتابع “من الناحية الدفاعية، لا يجب أن يقلق بشأن قلبي الدفاع. أعتقد أن عليه أن يكون متكتلاً، وإن كان كذلك، فإن الأمر كان سيصبح صعباً على فان دايك للتسجيل”.

وأسرد “عندما يلعب دي بروين كلاعب وسط في الجهة اليمنى، هو يتواصل بشكل أكبر بكثير مع اللاعبين المهاجمين”.

#جوزيه مورينيو #جوارديولا #ليفربول

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