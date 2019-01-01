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ديبالا يتقمص شخصية رونالدو ويحافظ على الصدارة لليوفي

الإثنين 11 نوفمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا يتقمص شخصية رونالدو ويحافظ على الصدارة لليوفي


وكالات / سما /

حافظ يوفنتوس على صدارته للدوري الإيطالي بفوزٍ صعب للغاية على ميلان في قمة وختام الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي بهدف للأرجنتيني باولو ديبالا.

و رفع فريق السيدة العجوز نقاطه إلى 32 بفارق نقطة واحدة عن مطارده الرئيسي إنتر ميلان صاحب الـ31 نقطة بينما ظل ميلان في معاناته مع المدرب ستيفانو بيولي بتلقيه الخسارة السابعة هذا الموسم التي أنزلته للمركز الرابع عشر.

وشهدت المباراة قتالية كبيرة من جانب ميلان الذي كان الأفضل في بعض لحظات الشوط الأول وهدد مرمى تشيزني بأكثر من تسديدة كما كان البولندي بيونتيك قريباً من افتتاح النتيجة بضربة رأسية مرت جوار القائم.

وبدأ الشوط الثاني بقرار غريب للمدرب ساري بإخراج رونالدو وإدخال باولو ديبالا والذي صنع الفارق بهدفٍ جميل بقدمه اليمنى ليضع اليوفي في المقدمة في الدقيقة 77 رغم أنه لا يستخدم القدم اليمنى في أغلب الأحيان.

وأجرى اليوفي عدة تغييرات بإدخال دوجلاس كوستا مكان بيرنارديسكي و رابيو في مكان ماتويدي بينما حاول ميلان أن يتعادل عبر أكثر من تسديدة قوية من تشالانوجلو ولكن الحارس تشيزني كان متألقاً في إبعادها.. وكان أحد رجال المباراة بتصدياته المستمرة لمحاولات باكيتا وبيونتيك أيضاً.

وحاول الميلان العودة في النتيجة في الدقائق الأخيرة ووضع الفريق الأبيض والأسود في عديد من الصعوبات لكنه لم ينجح في هز شباك تشيزني ليخرج اليوفي بانتصارٍ هو الأغلى له منذ بداية الموسم بجانب انتصاره على إنتر ميلان في السان سيرو في بداية الموسم كذلك.

#يوفنتوس #ميلان

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