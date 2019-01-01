بينت يقرر دخول وزارة الجيش بدون مراسيم رسمية

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الاثنين، النقاب عن قرار وزير الجيش الجديد، استلام مهامه بوزارة الجيش دون مراسيم رسمية.



وذكرت القناة العبرية، أن الوزير نفتالي بينت، قرر دخول الوزارة غدا الثلاثاء لاستلام منصبه، بدون مراسيم استعراض حرس الشرف.



ونقلت القناة عن الوزير بينت قوله: "سأدخل الوزارة غدا بدون مراسيم، وذلك للتوجه مباشرة إلى معالجة التهديدات الأمنية التي تواجهها الدولة".



وأضافت القناة العبرية، أن الوزير بينت، أجرى بالأمس، سلسلة اجتماعات ومشاورات مع كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.



ولفتت القناة، إلى أن بينت سيواصل غدا الاجتماعات والمشاورات، للتعرف عن كثب، على طبيعة العمل بالوزارة، والملفات المهمة.



وأشارت القناة العبرية، إلى أن بينت سيجتمع خلال الأسبوع الجاري، مع رئيس الأركان كوخافي، وقيادة الأركان، ومدير عام وزارة الجيش، وكبار الموظفين بالوزارة.