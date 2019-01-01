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فيديو.. ليفربول يقهر السيتي في قمة الدوري الإنجليزي بثلاثية

الإثنين 11 نوفمبر 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يقهر السيتي في قمة الدوري الإنجليزي بثلاثية


وكالات / سما /

نجح فريق نادي ليفربول في التغلب على ضيفه، مانشستر سيتي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

واستضاف الريدز، فريق المدرب بيب جوارديولا على ملعب أنفيلد مساء اليوم في قمة الجولة 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

الليفر لم ينتظر طويلاً من أجل أخذ الأسبقية على مستوى النتيجة، حيث وقع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو على أولى أهداف اللقاء الساخن في الدقيقة 6 من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف نجمنا العربي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 13 من رأسية رائعة في متابعة لعرضية مذهلة من المتألق أندي روبرتسون.

وبنفس سيناريو الشوط الأول، وفي نفس الدقيقة، السادسة من عمر الشوط الثاني، أضاف النجم السنغالي ساديو ماني هدف الليفر الثالث من متابعة لكرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جوردان هندرسون.

السكاي بلوز ضغطوا بكل قوة في آخر ربع ساعة بغية تسجيل هدف حفظ ماء الوجه على الأقل، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا.

بهذه النتيجة، يبتعد زملاء محمد صلاح بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط كاملة عن أزرق مانشستر، حيث وصل الليفر للنقطة 34.

#ليفربول #مانشستر سيتي

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