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صحيفة عبرية تكشف: حاخام يهودي صلى بقصر صدام حسين بتكريت

الإثنين 11 نوفمبر 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف: حاخام يهودي صلى بقصر صدام حسين بتكريت


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن حاخاما يهوديا يخدم بالجيش الأمريكي، قام بأداء صلاة "عيد الغفران" اليهودي، بأحد قصور صدام حسين في العراق، بالعام 2003.
 
وذكرت الصحيفة، أن الحاخام ديفيد جولدستروم، الذي يخدم كحاخام عسكري بالجيش الأمريكي، صلى في قصر صدام حسين بمدينة تكريت، أبان الاجتياح الأمريكي للعراق.
 
وقالت الصيفة العبرية، إن الحاخام جولدستروم صلى صلاة "عيد الغفران"، مع 50 جنديا أمريكيا من أصول يهودية، داخل قصر صدام حسين بمنطقة تكريت.
 
وأضافت الصحيفة، أن الحاخام جولدستروم، هو الذي بادر بنفسه لعقد الصلاة داخل القصر، وأحضر كتاب توارة معه، وتوجيه بقية الجنود اليهود، لكيفية أداء الصلاة.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الحاخام جولدستروم، 53 عاما، ما زل يعمل كحاخام عسكري، وضابط دين بالجيش الأمريكي، حتى يومنا هذا.

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