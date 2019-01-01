إسرائيل: نأسف لعدم تجديد الأردن اتفاقية تأجير الباقورة والغمر

القدس المحتلة / سما /

أعربت الخارجية الإسرائيلية عن أسفها، الأحد، لقرار الأردن عدم تجديد اتفاقية تأجير منطقتي "الباقورة والغمر".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن الحكومة الأردنية ستواصل احترام حقوق الملكية الإسرائيلية الخاصة في الباقورة عملا بمعاهدة السلام بين البلدين.

وأضاف البيان، أن الأردن سيسمح للفلاحين الإسرائيليين بجني المحاصيل التي قاموا بزراعتها في منطقة الغمر قبل انتهاء سريان ملحقي الاتفاقية.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت سابق، انتهاء العمل رسميًا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في منطقة وادي عربة العام 1994 وفرض سيادة الأردن الكاملة عل كل شبر فيها.

ورفع الجيش الأردني، العلم في أراضي الباقورة والغمر، تزامنًا مع خطاب الملك عبدالله الثاني الذي أعلن خلاله فرض السيادة الأردنية على كل شبر منها وإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام.

ولاحقًا، أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنه لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية اللذين صدرا بموجبهما نظامين لحق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل، وستسمح المملكة للمزارعين الإسرائيليين بحصاد محاصيلهم في الباقورة والغمر.

وبموجب الاتفاقية، ينتهي اليوم العمل بالملحقين ليستعيد الأردن سيادته الكاملة على تلك الأرضي بعد 25 عامًا من توقيع الاتفاقية.

وكان الأردن أبلغ إسرائيل قبل عام أنه لا يرغب بتجديد الاتفاقية الخاصة بتأجير منطقتي الباقورة والغمر.