الاوقاف تعلن موعد انطلاق أولى رحلات العمرة من قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشئون الدينية إنه من المتوقع تسيير أولى رحلات العمرة لاهالي قطاع غزة لهذا العام 1441هـ / 2019م خلال النصف الأول من شهر ديسمبر القادم.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم توقيع العقود اللازمة لموسم العمرة ظهر اليوم الاثنين، بين الخطوط الجوية الفلسطينية وشركة لاتي تورز المصرية، في سفارة دولة فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرةً إلى أنه سيتم أيضاً توقيع العقود اللازمة بين الخطوط الجوية الفلسطينية وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.

وأكدت لجنة الحج أنه سيتم لاحقا الإعلان عن كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين سواء على صعيد تسعيرة العمرة أو مواعيد السفر وحجز الطيران والأعداد وغيرها من التفاصيل.