مركز حياة يبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة الصحة بغزة

غزة / سما /

ناقش مركز حياة لتعزيز الجهوزية على الطوارئ سبل التعاون المشترك مع وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المركز برئاسة الدكتور / باسم نعيم مدير المركز لمقر الوزارة بغزة، حيث كان في استقبالهم وكيل الوزارة الدكتور/ يوسف أبو الريش، ووكيل الوزارة المساعد د. مدحت محيسن.

وبحث الطرفان إمكانية تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأهلية والحكومية والدولية في قطاع غزة و الذى يتحقق من خلال وجود مؤسسة وطنية شاملة بمرجعيات سياسية عليا.

وناقش اللقاء جملة من الاقتراحات المقدمة والتي من شأنها وضع خطوط عريضة لخارطة عمل منظمة وفاعلة للارتقاء بالعمل الصحي في مجال الطوارئ، وتحقيق ما هو مطلوب للنهوض بواقع إدارة الطوارئ في قطاع غزة .

وأوصى المجتمعون بعمل دراسة تحليلية لواقع المشاريع الصحية ومدى مساهمتها بإحداث تأثيرات ملموسة على جودة الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك الحاجة لسلسلة ورش عمل تبحث في مستوى وجودة التنسيق بين المكونات الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الأهلي في حالات الطوارئ، وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة، وأهم التحديات في سبيل إنشاء جسم وطني جامع لإدارة حالة الطوارئ.

وفِي ختام اللقاء أكد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل وتشكيل مجموعة عمل تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.