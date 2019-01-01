الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين

جنين / سما

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأثنين، شابا من مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات .

وأفاد والد الأسير قيس محمد جبارين ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نجله بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته وخلع أبواب المنزل مستخدمة الكلاب البوليسية، فيما تم إحتجاز زوجته في غرفة ما أدى الى اصابتها بحالة من الرعب والهلع، مشيرا الى أن أنجاله الثلاثة قسام، وأدهم، وقسم، معتقلون في سجون الاحتلال .

واندلعت على اثر عملية الاعتقال، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية والحية دون أن يبلغ عن إصابات .