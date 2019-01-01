لواء المظليين ينهي انتشاره على حدود سوريا ولبنان

القدس المحتلة / سما /

أنهت كتائب لواء المظليين فترة الانتشار على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، حيث انسحبت كتيبة 101 من هضبة الجولان في حين انسحبت كتيبة 202 من الحدود اللبنانية.



ووفقا لموقع الجيش فقد شهدت فترة انتشار كتائب لواء المظليين على الحدود الشمالية عددا من الأحداث الدراماتيكية مثل عملية اطلاق الحوامات الايرانية وعملية اطلاق صواريخ الكورنيت من قبل حزب الله صوب مركبة عسكرية تابعة للجيش الاسرائيلي.



من جانبه تحدث قائد إحدى سرايا الكتيبة 101 النقيب أوفير أفليلو موضحا بأن لواء المظليين عمل فترة انتشاره على الحدود الشمالية بالتعاون مع وحدات من المدرعات والمدفعية والهندسة.